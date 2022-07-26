Ливни и мощный смерч в Геленджике попали на видео

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Смерч

26 июля на Геленджик обрушились мощные ливни. Местные жители и туристы стали свидетелями образовавшегося в акватории Черного моря смерча. В результате проливных дождей в городе затопило несколько центральных улиц, потоки воды смыли кафе на Платановой аллее.

Дожди бушуют и в столице. Многие улицы Москвы вечером 25 июля оказались под водой из-за залпового ливня с грозой и ураганным ветром до 17 м/с. Больше всего осадков обрушилось на восток и юго-восток города. По данным метеорологов, меньше чем за час в столице выпало свыше 10% месячной нормы осадков.

Отмечается, что под эстакадой на Ботаническом саду образовался целый водопад, на шоссе Энтузиастов вода доходила до колена. Столичный дептранс сообщал о локальных задержках наземного транспорта.