Лесника заподозрили в убийстве чиновника в Ленобласти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ленинградской области в Гатчинском районе убили начальник отдела градостроительства администрации Дружногорского поселения Олега Виноградова. Главным подозреваемым по делу стал 60-летний лесник. Мужчина днем побывал на приеме у чиновника и попросил его решить спор с соседями, которые сузили проезд к его дому, сообщает «МК в Ленобласти».

Как уточняет издание, тело Виноградова нашли в подъезде дома на улице Веденского, где он проживал. По данным следствия, убийца в камуфляжной форме подкараулил жертву, вместе с ним зашел в дом и нанес четыре удара ножом. Чиновник от полученных травм скончался на месте. Тело погибшего обнаружила его жена. Она вызвала полицию, вместе с нарядом приехала следственно-оперативная группа. Сообщается, что у Виноградова остались трое несовершеннолетних детей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В пресс-службе прокуратуры Ленинградской области сообщили, что суд поддержал ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.

На юге Москвы ранее внук ударил бабушку гантелью и после этого задушил шнурком от ботинок. Пенсионерка скончалась на месте, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».