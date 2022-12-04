«Квартиру завалило»: житель дома в Нижневартовске рассказал о взрыве Житель дома в Нижневартовске рассказал, что второй этаж здания разворотило от взрыва

Фото: 86.mchs.gov

Житель дома в Нижневартовске, в котором произошел сильный взрыв, рассказал URA.RU, что в момент ЧП находился в квартире на первом этаже, а когда вышел на улицу, увидел, что второй этаж здания разворотило от взрыва. По его словам, его гостиную завалило обломками от пола до потолка. Мужчина признался, что отделался легкими ушибами, а выбраться из дома ему помог сосед.

Я зашел в туалет и услышал грохот надо мной. В тот момент почувствовал газ, и буквально за пять секунд произошел взрыв. Я находился на тот момент в туалете, и сосед помог мне вылезти. Вышел на улицу и увидел, что весь второй этаж разорванный. <...> Сам отделался небольшими ушибами. <...> Полностью всю квартиру завалило. Весь зал, гостиная комната, она полностью захламлена от пола до потолка, — поделился свидетель происшествия.

Взрыв газа произошел в Нижневартовске вечером 4 декабря. Причиной инцидента мог стать взрыв газового баллона или самогонного аппарата, поскольку дом не газифицирован. В результате происшествия в жилом доме обрушились два лестничных пролета. По официальным данным, в результате взрыва погибли пять человек, еще 10 были госпитализированы. Telegram-канал Ural Mash писал, что из дома были эвакуированы 52 человека. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.