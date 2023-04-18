Курские пожарные рассказали о спасении кроликов из горящего сарая Курские пожарные вытащили из огня трех кроликов, выбежавших из клетки

Фото: ГУ МЧС России по Курской области

Курские спасатели вытащили из горящего сарая трех кроликов, выбежавших из клетки, рассказали NEWS.ru в пресс-службе областного главка МЧС РФ. В ведомстве отметили, что ЧП случилось в СНТ в районе поселка Глебово Курского района. Представители МЧС подчеркнули, что животных передали хозяевам.

В СНТ в районе поселка Глебово Курской района [Курской области] спасатели открыли горящий сарай и обнаружили трех обгоревших кроликов, выбежавших из клетки. На пожарах животных приходится выводить, они не могут найти самостоятельно пути эвакуации из-за шокового состояния, забиваются в угол. Подобные случаи — редкость в нашей практике, в лучшем случае раз в год, — заявили в пресс-службе.

Ранее в городе Кудрово Ленинградской области жильцы одного из домов спасли кота, упавшего с 15-го этажа в шахту лифта. Животное получило переломы челюсти и плеча, местные жители усомнились в том, что четвероногое угодило в такую ловушку без посторонней «помощи». Травмированное животное достали из шахты и уложили в переноску, после чего передали ветеринарам. Были ли у кота хозяева, неизвестно, обстоятельства инцидента выясняются.