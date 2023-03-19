В Ленинградской области спасли кота, упавшего с 15-го этажа в шахту лифта

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В городе Кудрово Ленинградской области жильцы одного из домов спасли кота, упавшего с 15-го этажа в шахту лифта, сообщается в паблике «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте». Животное получило переломы челюсти и плеча, местные жители усомнились в том, что кот мог угодить в такую ловушку без посторонней «помощи».

В городе Кудрово вечером упал кот с 15-го этажа в шахту лифта. Кота спасли, у него перелом челюсти и плеча, — сказано в сообщении.

Травмированного кота достали из шахты и уложили в переноску, после чего передали ветеринарам. Спасательную операцию сняли на видео. Были ли у кота хозяева, неизвестно, обстоятельства инцидента выясняются.

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