Прокуратура проверит москвича, перевозившего львенка в машине Прокуратура Москвы отняла у мужчины льва, которого тот содержал дома и перевозил в машине

Фото: Прокуратура Москвы

Детеныша азиатского льва отобрали у москвича, который не имел на него документов и содержал в домашних условиях, сообщает прокуратура столицы. В четверг 9 марта владелец дикого котенка попался на дороге сотрудникам полиции. За рулем легкового авто он перевозил льва породы, занесенной в перечень видов животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Сегодня на ул. Герасима Курина правоохранители остановили 35-летнего мужчину, управлявшего каршеринговым автомобилем. В салоне автомобиля был обнаружен самец азиатского льва. Каких-либо документов, подтверждающих законность владения животным, мужчина не предъявил, — сообщили в прокуратуре.

Сейчас львенок передан в центр реабилитации диких животных для его дальнейшего обследования и содержания. Как мужчине придется отвечать за содержание животного, решит межрайонная природоохранная прокуратура. Сам он утверждает, что получил львенка безвозмездно в другом регионе.

В феврале в Веденском районе Приморского края тигр загрыз двух сторожевых псов на частном подворье. Одного пса дикий кот задушил, а второго утащил в лес и съел.