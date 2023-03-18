Пуму заживо сожгли в вольере в Подмосковье

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В Московской области неизвестные заживо сожгли пуму в вольере на территории дома, пишет KP.RU. Предположительно, преступники отогнули забор в деревне Митькино под Одинцово и забросили горючую смесь в клетку с животным по кличке Симба. Хозяйка питомца в этот момент находилась дома вместе с маленьким сыном. Первыми пламя на участке заметили соседи, но животное было уже не спасти.

Жалоб на него не было, да и не могло быть. Для Симбы построили отдельный вольер во дворе, он никогда не покидал территорию дома. Это был очень дружелюбный кот. Вероятно, он метался в горящем вольере, но бежать ему было некуда, — сообщил друг семьи хозяйки животного.

По словам собеседника издания, полицейские возбудили уголовное дело. Рассматривается версия поджога. По данным Telegram-канала «112», дело еще не возбуждено, 20 марта ожидаются результаты пожарно-технической экспертизы. Преступников еще предстоит установить и разыскать. Ситуацию осложняет то, что злоумышленники не попали в поле видимости камер на участке дома.

Ранее московская прокуратура забрала у местного жителя азиатского львенка, которого тот держал дома и перевозил в машине. У мужчины не нашлось документов на детеныша, который относится к породе львов, находящихся под угрозой исчезновения.