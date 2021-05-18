Купившего наркотики главу Еврейской общины Читы приговорили к штрафу

https://static.news.ru/photo/2ac2d822-b7e6-11eb-9bc4-96000091f725_660.jpg Григорий Ерёмин Фото: youtube.com

Суд признал виновным председателя Еврейской общины Читы Григория Ерёмина виновным в приобретении наркотических веществ, сообщает «МК в Чите».

Ерёмина осудили по ч. 1 ст. 228 УК РФ и приговорили к штрафу в размере 10 тысяч рублей с рассрочкой на четыре месяца.

По данным следствия, мужчина был задержан 19 марта, у него было изъято 1,26 грамма гашишного масла. Незадолго до этого в Синагоге Читы были обнаружены наркотики и оборудование для их приготовления.

В суде Григорий Ерёмин признал свою вину и раскаялся в содеянном. На просьбу освободить его от ответственности судья ответил отказом.

Как сообщалось ранее, 13 апреля сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве стендап-комика и участника шоу «Открытый микрофон» на телеканале ТНТ Алексея Рябчикова. Юмориста взяли с пакетом наркотических веществ. Предположительно, это был мефедрон.