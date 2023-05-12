На Западе Крыма сбили украинский БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК) «Тунгуска-М1»

На западе Крыма российские системы ПВО сбили украинский беспилотник, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано, сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. Он добавил, что ситуация на полуострове находится под контролем, и призвал жителей сохранять спокойствие.

На западе Крыма силами ПВО был сбит вражеский БПЛА. Пострадавших и разрушений нет, — написал он.

7 мая представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что ночью над акваторией Черного моря российскими средствами ПВО были уничтожены 22 ударных беспилотника ВСУ. Он добавил, что всего с начала специальной военной операции были сбиты свыше четырех тысяч БПЛА.

6 мая Сергей Аксенов сообщил, что силы ПВО сбили в небе над полуостровом украинскую баллистическую ракету, запущенную ОТРК «Гром-2». Он указал, что никто не пострадал, разрушений также не было.

3 мая стало известно, что сотрудники ФСБ раскрыли агентов Главного разведуправления Украины, которые готовились провести серию терактов в Крыму. Покушения готовились на главу полуострова, председателя местного парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Кроме этого, по данным спецслужбы, диверсанты планировали устроить теракты на объектах транспортной инфраструктуры Крыма.