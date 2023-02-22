Крупный пожар произошел на складе в Красноярске

Фото: mchskrsk/t.me

В Красноярске загорелся склад, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале. По данным ведомства, площадь возгорания составляет 2500 кв. м. В тушении огня участвуют 73 человека.

К тушению привлечены 73 человека и 25 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет, из горящего здания эвакуированы десять человек, — говорится в сообщении.

Пожару присвоен второй ранг сложности, специальные службы продолжают работу по ликвидации огня.

Как сообщила позже корреспондентка NGS24.RU, пожарные справляются с огнем, дыма стало меньше, при этом от здания отошла стена. В горящем складе хранятся холодильники.

Еще один пожар произошел в Подмосковье, где загорелся склад с пластиковый крошкой. Возгорание произошло на первом этаже здания, огонь распространился на 1000 кв. м.

Ранее пожар произошел в торговом центре подмосковной Лобни, в результате погибли женщина и пожилой мужчина. Предварительной причиной происшествия стало возгорание батареи для обогрева в магазине одежды на первом этаже. В здании располагалось много организаций: ателье, лавка с шаурмой, автошкола, детский центр, ветеринарная клиника, а также магазин, который открылся после реконструкции всего за 10 дней до пожара.