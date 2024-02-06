Крупную свалку куриных яиц нашли в Омске

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Крупная несанкционированная свалка куриных яиц обнаружена на пустыре в Омске, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. Первоначальный осмотр не позволил определить принадлежность продукта к какому-либо хозяйствующему субъекту или товаропроизводителю. Сотрудники ведомства начали проверку, а также направили информацию в правоохранительные органы.

Осмотром было установлено, что яйца, предположительно куриные, находятся в замороженном состоянии, яйца и гофрированная тара со следами тления, перемешаны со снегом и стеклом. Принадлежность к хозяйствующим субъектам и товаропроизводитель яиц осмотром не установлены, — говорит в сообщении.

Ранее на свалке между Донецком и Ростовом волонтеры нашли выброшенную и раскатанную бульдозером гуманитарную помощь для участников СВО. Там были носилки, подсумки, средства личной гигиены, медикаменты и письма для российских военных.

По словам депутата Государственной думы, члена комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерины Стенякина, информация передана в правоохранительные органы. Она отметила, что нужно выяснить, не является ли это «специальной постановкой или диверсией» с целью заставить волонтеров разочароваться в своей деятельности.