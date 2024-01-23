Депутат обратилась в органы из-за выброшенной на свалку гумпомощи в ДНР Депутат ГД Стенякина попросила проверить факты выброшенной гумпомощи в ДНР

В правоохранительные органы передана информация о том, что на границе ДНР и Ростовской области нашли выброшенную гуманитарную помощь, сообщила РБК депутат Государственной думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

По ее словам, нужно выяснить, не является ли это «специальной постановкой или диверсией» с целью заставить волонтеров разочароваться в своей деятельности.

Как оказалось, действительно такой факт есть. Действительно, в ДНР, практически на границе с Ростовской областью, обнаружена выброшенная гуманитарная помощь. <…> Вся информация уже передана в правоохранительные органы, — рассказала Стенякина.

По словам депутата, другие администраторы волонтерских групп считают, что видео может быть фейком, поскольку подобных случаев до этого выявлено не было. Она подчеркнула, что в случае выявления фейковости видео его создатели должны быть привлечены к ответственности. РБК направил запрос в правительство ДНР.

Ранее волонтер Александр Закутний рассказал, что на свалке между Донецком и Ростовом раскатали бульдозером выброшенную гуманитарную помощь для участников СВО. По его словам, местные жители обнаружили в Амвросиевке носилки, подсумки, средства личной гигиены, медикаменты и письма для российских военных.

Закутний предположил, что сделано это было целенаправленно, чтобы гумпомощь не доехала до военнослужащих. По его словам, в конце месяца на место приедут волонтеры из Москвы и начнут разбираться в случившемся.