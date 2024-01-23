На российской свалке раскатали бульдозером гумпомощь бойцам СВО Гумпомощь бойцам СВО выбросили на свалку между Донецком и Ростовом

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На свалке между Донецком и Ростовом раскатали бульдозером выброшенную гуманитарную помощь для участников СВО, рассказал порталу 161.ru волонтер Александр Закутний. По его словам, местные жители наткнулись на нее в Амвросиевке. Там были носилки, подсумки, средства личной гигиены, медикаменты и письма для российских военных.

Я ехал из Донбасса <...>. Остановились чаю попить в Амвросиевке. Тогда к машине подошел местный пожилой мужичок и рассказал, что на свалке творится. <...> там вывалена фура гуманитарной помощи. <...> Показал нам то, что удалось достать из-под снега замерзшего, — приводит портал слова волонтера.

Закутний предположил, что сделано это было целенаправленно, чтобы гумпомощь не доехала до военнослужащих. По его словам, в конце месяца на место приедут волонтеры из Москвы и начнут разбираться в случившемся.

Ранее стало известно, что детей жительницы Истры затравили в школе после того, как она организовала сбор помощи бойцам СВО. Дочери женщины при этом досталось за то, что она выиграла соревнования и вышла на награждение в футболке от певца SHAMAN с надписью «Я русский». Случившееся стало для главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной поводом обратиться в Следственный комитет с просьбой разобраться в ситуации.