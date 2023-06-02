Красноярского ревнивца осудили за издевательства над подругой Красноярского ревнивца приговорили к 5 годам и 6 месяцам колонии за издевательства над подругой

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю

В Красноярске 31-летнего местного жителя приговорили к пяти с половиной годам колонии строгого режима за издевательства над подругой. Из-за ревности осужденный избил пострадавшую, постриг, вырывая клочья волос, облил ей голову зеленкой и угрожал убить. Все издевательства ревнивец записал на видео и выложил в интернет, сообщает KP.RU со ссылкой на ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Как уточняет издание, в 2022 году осужденный познакомился с девушкой в интернете. Она уже состояла в отношениях и не скрывала этого от своего нового знакомого. Мужчину на тот момент это не волновало, но позже он узнал, что его избранница беременна от другого. Тогда он решил устроить девушке проверку и, поменяв сим-карту, стал писать ей с другого номера с предложениями встретиться. На суде пострадавшая уверяла, что догадалась, кто ей пишет на самом деле, и решила подыграть, согласившись на свидание.

После этого осужденный со своего номера пригласил девушку встретиться под предлогом передачи банковской карты. Он затащил пострадавшую в квартиру к другу, где и устроил экзекуцию, угрожая в том числе зарезать подругу. Пострадавшая не стала обращаться в полицию, но правоохранители самостоятельно изучили попавшее в Сеть видео. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

В Подмосковье ранее задержали сотрудника СИЗО в звaнии прапорщика по подозрению в убийстве девушки. Предполагается, что преступление было совершено на почве ревности. По предварительным дaнным, между прапорщиком и девушкой произошла ссора, в ходе которой мужчина ударил ее ножом в шeю.