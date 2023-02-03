Красноярское метро «довезло» главу правительства до уголовного дела Главу красноярского правительства Лапшина обвинили в коррупции при строительстве метро

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Перегонный тоннель в горной выработке будущей станции глубокого заложения «Улица Копылова» (глубина 54 метра) строящегося метрополитена в Красноярске

Председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин стал фигурантом уголовного дела о коррупции, связанного со строительством метро в Красноярске, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. По версии следствия, Лапшин заставил своих подчиненных подписать акты приемки, хотя фактически работы в подземке не были завершены.

Уголовное дело в отношении Юрия Лапшина возбуждено в октябре 2022 года, ему вменяют превышение должностных полномочий. По версии следствия, он дал указания подчиненным подписать акты невыполненных работ по метро, — сообщил источник.

В пресс-службе правительства не подтвердили эту информацию.

По этому же делу в июне 2022 года был задержан бывший глава Росприроднадзора Олег Митволь. Сотрудники ФСБ задержали его в столичном аэропорту Внуково, откуда чиновник собирался лететь за границу. Первоначально суд арестовал Митволя до 24 июля, после чего срок содержания под стражей неоднократно продлевался. 2 февраля Митволь был госпитализирован из СИЗО в тюремную больницу.

Красноярское метро строится с января 1996 года, но в 2011 году проект был законсервирован. В 2021 году заместитель председателя правительства по вопросам транспорта Марат Хуснуллин заявил, что работа красноярского метро должна быть запущена не позже 2025 года. Регион в 2021 году запрашивал у кабмина деньги для реализации проекта.