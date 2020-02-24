https://static.news.ru/photo/8422d3f4-5734-11ea-9b6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Житель Красноярка сбросил той-терьера с пятого этажа. Мужчина заявил, что собака матери укусила его во сне.

Инцидент зафиксировал видеорегистратор припаркованной рядом машины. Судя по видео, сначала собака ударилась о забор на уровне первого этажа и, отскочив, упала на снег.

По информации издания «Красноярск Онлайн», той-терьер сумел добраться до входа в подъезд, где его нашла хозяйка. Женщина отвезла животное к ветеринару.

Выбросившего собаку в окно жителя города опросили полицейские. Ему грозит уголовное дело.

Как писал NEWS.ru, приморские полицейские начали проверку по факту жестокого обращения с животными. В соцсетях появилась информация, что житель города Артёма уже несколько лет истребляет собак на своём участке и разделывает их на мясо.