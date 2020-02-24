Житель Красноярка сбросил той-терьера с пятого этажа. Мужчина заявил, что собака матери укусила его во сне.
Инцидент зафиксировал видеорегистратор припаркованной рядом машины. Судя по видео, сначала собака ударилась о забор на уровне первого этажа и, отскочив, упала на снег.
По информации издания «Красноярск Онлайн», той-терьер сумел добраться до входа в подъезд, где его нашла хозяйка. Женщина отвезла животное к ветеринару.
Выбросившего собаку в окно жителя города опросили полицейские. Ему грозит уголовное дело.
Как писал NEWS.ru, приморские полицейские начали проверку по факту жестокого обращения с животными. В соцсетях появилась информация, что житель города Артёма уже несколько лет истребляет собак на своём участке и разделывает их на мясо.
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