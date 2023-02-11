Красноярец избил соседку с собакой и брызнул в них перцовкой

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В Красноярске мужчина избил соседку и ее пса, а также брызнул в них из перцового баллончика, сообщает Telegram-канал Kras Mash. По словам пострадавшей, сосед душил ее и бил головой о стену, а собаку швырнул так, что та слетела вниз по лестнице. Питомцу потребовалась операция, а девушка отделалась синяками и ссадинами.

По словам девушки, она поднималась с собакой по лестнице, постучала к соседу, он вышел, выхватил поводок и начал трясти собаку, а после скинул пса с лестницы. Девушка закричала, чем привлекла к себе внимание мужчины. Она подчеркнула, что несмотря на крики и ругань в подъезде, никто из жильцов не вышел на помощь.

При этом мужчина заявил, что ранее между ними был роман, но девушка его бросила. По его словам, в тот день она пришла к нему пьяная и без собаки, стучала в дверь и провоцировала, а когда он открыл дверь, то она вцепилась в него ногтями, и он был вынужден защищаться. Он также заявил, что сам вызвал полицию и скорую, а откуда взялись синяки у собаки, объяснить не может.

23 октября 2022 года в Новом Уренгое 61-летний мужчина из ревности убил свою сожительницу и ее друга. По версии следствия, обвиняемый до смерти избил своих жертв стеклянной бутылкой.