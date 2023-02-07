«Кракен» пришел еще в один российский регион В Коми выявили первые в регионе случаи заражения подвидом штамма COVID-19 «кракен»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первые случаи заражения подвидом «омикрон»-штамма коронавируса «кракен» обнаружены в Республике Коми сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона. Заболевшие выявлены в Сыктывкаре и Ухте.

Случаи заражения «кракеном» выявлены в Сыктывкаре и Ухте. Этот вариант вируса более заразный, чем предыдущие. Определяется только при ПЦР-тестировании, экспресс-тесты его не показывают, — говорится в сообщении.

Отмечается, что симптомы у заболевших очень схожи с ОРВИ, но пока нет таких тяжелых случаев, как при заражении вирусом «дельта».

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил о том, что появление нового «омикрон»-штамма ХВВ.1.5, или «кракена», говорит о тенденции коронавируса меняться гораздо быстрее. В дальнейшем новых штаммов появится еще больше. Он подчеркнул, что свойства новых штаммов также будут быстро меняться, в связи с чем заболеваемость коронавирусной инфекцией может увеличиться.

Первый случай заражения новым субвариантом «омикрона» — «кракеном» диагностировали у пациента в Пензенской области 11 января.