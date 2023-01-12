В России выявили первый случай заражения «кракеном»

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В России зафиксировали первый случай заражения новым субвариантом «омикрона» — «кракеном». Заболевание диагностировали у пациента в Пензенской области, сообщил Роспотребнадзор.

Первый случай заражения вирусом субварианта «омикрона» — XBB.1.5 «Кракен» был зафиксирован в Пензенской области, в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus, — говорится в сообщении.

В Росопотребнадзоре отметили, что сейчас в РФ установлена широкая линейка разновидностей штамма «омикрон», но доминирующей остается его линия ВА.5. Представители ведомства напомнили, что во второй половине 2021 года доминировал вариант «дельта», который в единичных случаях выявлялся и осенью 2022 года, а иные штаммы в последние месяцы зафиксированы не были.

Ранее иммунолог Николай Крючков предупредил, что новый подвариант «омикрон»-штамма коронавирусной инфекции XBB.1.5, который получил название «кракен», оказался заразнее предыдущих подвидов. При этом, по словам врача, его симптомы те же, что и у «омикрона»: насморк, кашель, общая слабость, температура и боль в мышцах. Также у заболевшего могут возникнуть проблемы с желудком. В группе риска — люди старше 65 лет, носители хронических заболеваний, беременные и дети в возрасте до трех лет.