Коронавирус выявили ещё у 11 работников «Сургутнефтегаза»

https://static.news.ru/photo/3fa2067c-9826-11ea-b21e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За последние сутки коронавирус официально подтвердился ещё у 11 сотрудников «Сургутнефтегаза» в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Таким образом, число заражённых COVID-19 в компании выросло до 34 человек.

По данным регионального оперштаба, за сутки в ХМАО коронавирусная инфекция подтвердилась у 118 человек, при этом около половины новых случаев выявлено в Сургуте и Сургутском районе.

Замгендиректора «Сургутнефтегаза» Сергей Сидоров ранее сообщил, что 19 апреля в городок на территории Быстринского месторождения заехали новые вахтовики, вскоре 15 из них были госпитализированы с симптомами ОРВИ, ещё 57 работников поместили в обсерватор.

Как писал NEWS.ru, анализы на коронавирус показали положительный результат у 53 вахтовых рабочих на двух месторождениях Уватского района Тюменской области. На территории региона всего зарегистрировано 589 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Показатель заболеваемости составляет 38,8 на 100 тысяч населения. Чтобы исключить распространение инфекции, региональное управление Роспотребнадзора запретило с 12 мая заезд вахтовиков в обсерваторы без результатов обследования, которое они обязаны пройти по месту жительства не ранее чем за три дня до въезда на территорию субъекта. За 48 часов до отправки на вахту работники должны вновь пройти тест на коронавирус.