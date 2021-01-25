Координатора штаба Навального в Екатеринбурге арестовали на 10 суток

https://static.news.ru/photo/b4908476-5e47-11eb-8f53-fa163e074e61_660.jpg Алексей Гресько (слева) Фото: Соцсети

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал координатора регионального штаба Навального Алексея Гресько на 10 суток. Об этом журналистам рассказал его адвокат Алексей Бушмаков.

Суд признал виновным Гресько по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация или проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении). Как заявил «Интерфаксу» Бушмаков, его подзащитный был задержан 23 января в 18:30. Он подчеркнул, что решение суда будет обжаловано.

22 января появлялись сообщения о том, что многих представителей штаба Навального в различных городах задержали или арестовали на несколько суток из-за призывов к участию в несанкционированных акциях в поддержку политика, которого содержат в СИЗО «Матросская Тишина».

По оценкам разных СМИ и организаций, в Москве на акцию в поддержку Навального 23 января пришли от 15 до 50 тысяч человек. В Русской службе Би-би-си демонстрации назвали крупнейшей несанкционированной акцией протеста в России за последние десять лет.

Как сообщал NEWS.ru, число задержанных участников несанкционированных акций в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, прошедших во многих российских городах, превысило 3,3 тысячи человек.