Коммунальщики Петербурга удалили нефтепродукты с поверхности Невы

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Коммунальные службы Санкт-Петербурга ликвидировали маслянистые пятна на поверхности Невы. Специалисты были привлечены после того, как жители разных районов города обнаружили на поверхности загрязнение нефтепродуктами.

После осмотра появившейся плёнки коммунальщики выяснили масштабы произошедшего. Оказалось, что вода загрязнена от моста Александра Невского до Большеохтинского моста, а также на Свердловской набережной в створе улицы Ватутина и в районе проспекта Обуховской Обороны.

После этого аварийная служба ГУП «Пиларн» обработала плёнку активной пеной и ликвидировала нефтеразливы, сообщают «Невские Новости».

Предполагается, что нефтепродукты могли попасть в Неву с автомобильных дорог и прилегающих территорий после дождей. По словам специалистов, после такой непогоды от горожан нередко поступают обращения по поводу различных загрязнений.

Тем не менее информация о загрязнении передана в Северо-Западное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Ранее NEWS.ru писал, что студенты Университета ИТМО разработали специальные дроны для проверки экологии вблизи акватории Невы. В случае если новая разработка будет успешно внедрена, технологию задействуют при оценке состояния водоёмов Африки, Азии и Латинской Америки.