Коммунальная авария оставила без воды несколько сотен домов в Томске

Коммунальная авария произошла в городе Томске, сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области. По данным ведомства, в результате жители свыше 700 домов остались без воды. Прокурор региона Сергей Ломакин уже взял на контроль устранение последствий аварии.

Прокурор региона Сергей Ломакин взял на контроль устранение последствий коммунальной аварии, оставившей без воды более 700 домов в Томске, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в районе Сибирской улицы зафиксирован прорыв водопровода. Прокуратура Советского района Томска начала проверку по факту произошедшего. Ведомство оценит соблюдение прав горожан на качественное водоснабжение, в случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры.

