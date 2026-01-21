Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 13:47

Коммунальная авария оставила без воды несколько сотен домов в Томске

Более 700 домов в Томске остались без воды из-за аварии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Коммунальная авария произошла в городе Томске, сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области. По данным ведомства, в результате жители свыше 700 домов остались без воды. Прокурор региона Сергей Ломакин уже взял на контроль устранение последствий аварии.

Прокурор региона Сергей Ломакин взял на контроль устранение последствий коммунальной аварии, оставившей без воды более 700 домов в Томске, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в районе Сибирской улицы зафиксирован прорыв водопровода. Прокуратура Советского района Томска начала проверку по факту произошедшего. Ведомство оценит соблюдение прав горожан на качественное водоснабжение, в случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры.

Ранее жители Санкт-Петербурга пожаловались на плохую уборку снега. Основные претензии горожан связаны с тротуарами, дорогами и придомовыми территориями. При этом поток жалоб не прекращается, несмотря на обещания властей улучшить уборку снега с помощью новой техники.

