Командир «Ахмата» заявил о подготовке к активному наступлению Командир «Ахмата» Алаудинов заявил о подготовке к активному наступлению

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Бойцы чеченского отряда «Ахмат»

Бойцы спецназа «Ахмат» заступили на новый участок в зоне СВО и начали подготовку к активному наступлению, заявил в Telegram-канале командир спецподразделения Апты Алаудинов. При этом он отметил, что часть сил «Ахмата» осталась на прежнем участке.

Приказом Верховного главнокомандующего ВС РФ спецназ «Ахмат» переведен на новый участок. Часть наших сил и средств осталась на прежнем участке. В мое подчинение определен один полк, еще два полка подготавливаются. Начинаем готовиться к активным наступательным действиям, — написал он.

Также командир «Ахмата» раскритиковал слова бизнесмена Евгения Пригожина о том, что чеченские бойцы не собираются брать под контроль всю Донецкую Народную Республику. Он отметил, что благодаря действиям «Ахмата» были взяты 36 населенных пунктов в ЛНР. Алаудинов пообещал сделать все, чтобы ДНР также полностью перешла под контроль ВС РФ.

Накануне Пригожин заявил NEWS.ru, что у спецназа «Ахмат» есть силы для занятия населенных пунктов в ДНР, но задача взять под контроль территорию всей республики перед ними не стоит. Он отметил, что не знает, на каких направлениях «Ахмат» будет выполнять свои задачи, так как эта информация держится в секрете.