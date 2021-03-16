Коломойский предлагал заменить референдум в Крыму на плебисцит

https://static.news.ru/photo/35fe4c66-618b-11e9-8082-fa163e074e61_660.jpg Игорь Коломойский Фото: Kolomoyski/facebook.com

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский предлагал в обмен на инвестиции в Крым заменить слово «референдум» на «плебисцит» во время голосования по присоединению к России в 2014 году. Об этом рассказал спикер регионального парламента Владимир Константинов.

Все они испугались, когда было принято слово «референдум». Коломойский звонил мне лично <...> через знакомого в Днепропетровске. Он (знакомый. — NEWS.ru) мне звонит и передаёт трубку. Слышу: ты понимаешь, кто с тобой разговаривает? Вот такое общение было: мы зальём Крым миллиардами, поменяйте слово «референдум» на «плебисцит», — рассказал Константинов в эфире телеканала «Крым 24».

Он добавил, что ответил на это предложение отказом, так как на тот момент уже принял однозначное решение. Как пояснила социолог Наталья Киселёва, ни в украинском, ни в российском законодательстве нет понятия плебисцита. Поэтому, по замыслу Коломойского, волеизъявление жителей Крыма в форме плебисцита не имело бы юридической силы.

Крым вошёл в состав России после проведённого в марте 2014 года референдума. На нём 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Это произошло после госпереворота на Украине в феврале 2014 года, когда действующий глава государства Виктор Янукович вынужден был бежать из страны. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Как сообщал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не откажется от Крыма, и назвал «фейковым» прошедший в 2014 году на полуострове референдум о присоединении к РФ.