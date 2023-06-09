Число пострадавших в результате атаки БПЛА в Воронеже возросло Гусев: три человека пострадали в результате атаки БПЛА в Воронеже

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Три человека пострадали при атаке беспилотника в Воронеже, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. По его словам, их посекло осколками стекла, но от госпитализации они отказались.

Троих человек посекло осколками стекла. Помощь оказывается на месте, от госпитализации люди отказались, — написал он.

Гусев отметил, что уже приехал на место ЧП и дал первые поручения по бытовой помощи жителям дома, в который попал дрон. На месте также работают ФСБ, МЧС и другие спецслужбы. По словам губернатора, специалисты оценят последствия произошедшего и исходя из этого будет оказана поддержка жильцам дома.

Утром 9 июня дрон с взрывчаткой врезался в жилой дом в Воронеже. По словам местных жителей, прозвучали два взрыва. Позже были опубликованы кадры с места атаки беспилотника — на них видны повреждения несущей стены дома от взрыва БПЛА.

Также Telegram-канал SHOT сообщил, что украинские дроны-камикадзе сбросили бомбы в поле в селе Вязовом в Белгородской области. По информации канала, пострадал местный житель, который пас коров, он был госпитализирован с множественными осколочными ранениями. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.