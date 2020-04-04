Количество поездок на личном автомобиле в Москве сократилось на 640 тысяч

https://static.news.ru/photo/f427edb8-7685-11ea-8e81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители Москвы стали на 56% реже пользоваться личными автомобилями по сравнению с 28 марта. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.

В настоящий момент на дорогах свободнее на 85%, чем было три недели назад. Также москвичи стали меньше ездить на такси и каршеринге, за неделю поездки уменьшились на 69%. В метро этот показатель на 81% меньше, в наземном транспорте — на 70%.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные жители могут пользоваться личным автомобилем. Однако такие поездки не должны быть «массовым катанием». Он подчеркнул, что власти будут следить за этим.

В столице с 30 марта действует режим всеобщей самоизоляции. Можно выходить из дома, чтобы выкинуть мусор, погулять с собакой, дойти до ближайшего магазина или аптеки. В Минпромторге уточнили, что можно отправиться в ближайший гипермаркет.

NEWS.ru писал, что власти Москвы подготовили систему по выдаче кодов для перемещения по столице в условиях коронавируса. Для их получения нужно зарегистрироваться на портале mos.ru или получить код через СМС.

В настоящий момент эта система не будет запущена, поскольку большинство жителей столицы добросовестно соблюдают самоизоляцию.

Всего в Москве зарегистрировано 3357 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 194 человека излечились, 27 скончались.