Петербуржцам предсказали сильные ливни и аномальную жару Климатолог Киселев предсказал сильные ливни и аномальную жару в Санкт-Петербурге

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В ночь на 12 июля в Санкт-Петербурге ожидаются сильные ливни и гроза, при этом днем в городе будет стоять аномально жаркая температура в районе 26–31 градуса тепла, климатолог Андрей Киселев предсказал, что такие погодные условия станут нормой для Северной столицы в ближайшие десять лет. По его словам, циклон «Зельда» принесет в город на Неве порывы ветра до 23–28 м/с. В разговоре с «Невскими Новостями» он напомнил, что темпы глобального потепления в России опережают общемировые в 2,5 раза.

Принимая во внимание показатели температуры, наблюдается корреляция ситуации на 2010 год с той, что имела место как в прошлом году, так и в текущем. Уже сегодня темпы развития глобального потепления в России опережают общемировые в 2,5 раза, — отметил Киселев.

Он добавил, что сейчас в Санкт-Петербурге наблюдается меньшее количество погодных аномалий, чем в среднем по всей России. По его мнению, северо-западные города страны меньше пострадают от изменений климата, чем другие регионы. Однако, заметил Киселев, в ближайшем будущем показатели на термометре будут расти соразмерно с количеством ливней.

Ранее Киселев заявил, что таяние ледников в Альпах угрожает маленьким островным государствам в океанах и низменным местам, в том числе Санкт-Петербургу. Сам город в XXI веке будет достаточно защищён, но вода может затопить территории у Финского залива, отметил он.