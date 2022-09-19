Клиентка СДЭК бросила нож в лицо сотруднице компании в Санкт-Петербурге

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Клиентка российского оператора экспресс-доставки документов и грузов СДЭК бросила канцелярский нож в лицо менеджера компании в ответ на просьбу показать содержимое перед отправкой свертка, пишет «Фонтанка». По сообщению издания, инцидент произошел 18 сентября в офисе курьерской службы на Пулковской улице в Санкт-Петербурге. Виновницу инцидента разыскивает полиция.

В ГУ МВД сообщили, что вчера в их отделение поступил звонок от 30-летней сотрудницы СДЭКа. Менеджер сообщила, что раздраженная клиентка швырнула нож в ее сторону, после чего покинула офис компании. Полицейские установили, что конфликт произошел из-за того, что менеджер отказалась открывать покупателю посылку.

Ранее сообщалось, что 13-летнюю девочку из подмосковного поселка Дрожжино, которую покусала овчарка, прооперировали в одной из столичных клиник. По словам отца пострадавшей, собака разорвала девочке ухо и прокусила челюсть. В настоящий момент она находится в тяжелом состоянии. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.