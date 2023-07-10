Россиянин встретил медведя на кладбище и задал ему популярный вопрос

Фото: Robert Haasmann/imagebroker.com/Global Look Press

В городе Кировск Мурманской области посетитель кладбища встретил медведя, который карабкался через оградки. Мужчина не испугался и задал зверю вопрос из популярной песни Леонида Утесова про мишку и улыбку. Видео с кладбища опубликовано в группа «Апатиты в курсе» в социальной сети «ВКонтакте».

Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня? — спросил мужчина.

Администраторы сообщества напомнили, что рядом с медвежатами обычно находятся агрессивные медведицы, и призвали соблюдать осторожность.

Ранее в МЧС перечислили правила поведения при встрече с медведем. В первую очередь, его можно испугать шумом — кричать, громко разговаривать или петь, спасатели также порекомендовали взять с собой свистки, трещотки и другие предметы, издающие громкие звуки. Если громким звуком напугать медведя не вышло, нужно постараться визуально стать крупнее, например, плотнее встать друг к другу, если дикий зверь набрел на компанию людей.

Если встретиться один на один с медведем, то нельзя от него бежать или кидаться в него предметами - это только сильнее разозлит зверя. Отходить на безопасное расстояние нужно спокойным шагом, не отводя глаз.