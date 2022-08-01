Казанскому стрелку продлили арест до ноября Обвиняемому в стрельбе в казанской гимназии Галявиеву продлили арест до 11 ноября

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Ильназ Галявиев

Верховный суд Республики Татарстан продлил арест Ильназу Галявиеву, которого обвиняют в убийстве девяти человек в казанской гимназии № 175, сообщает «Реальное время». Он будет находиться в следственном изоляторе до 11 ноября.

Отмечается, что из 310 томов материалов уголовного дела Галявиев ознакомился уже с 148, остальные он должен будет дочитать до следующего судебного слушания. При этом процедура утверждения обвинения в Генпрокуратуре РФ может занять еще один месяц. Сам обвиняемый, как и все остальные находящиеся в зале суда, не возражали против продления ареста.

10 декабря 2021 года Галявиеву предъявили окончательные обвинения по четырем статьям УК РФ: убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, покушение на убийство, изготовление взрывного устройства, а также умышленное повреждение имущества. Ему грозит пожизненное заключение.

Потерпевшими в результате нападения на школу признаны 600 человек. Галявиев раскаялся в содеянном и попросил прощения у родных, близких погибших и пострадавших.

Нападение на гимназию № 175 в Казани Галявиев совершил 11 мая 2021 года. В результате атаки погибли девять человек, ещё 24 получили ранения. Галявиева признали вменяемым.