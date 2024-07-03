Катер с людьми взорвался в сочинском порту и попал на видео Kub Mash опубликовал кадры взрыва катера с людьми в сочинском порту

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Катер с людьми взорвался в порту Сочи, сообщает Telegram-канал Kub Mash. Как отмечается, на борту в момент инцидента находились два человека. На кадрах видно, как мужчина что-то грузит на судно и в этот момент происходит детонация. От взрыва дрогнул весь корпус, вылетели стекла.

При этом, как утверждает канал, никто не пострадал. Вероятной причиной произошедшего мог стать перегруз топлива и последовавшая за этим утечка.

Ранее в Подмосковье взорвался ларек с шаурмой. Инцидент произошел на Привокзальной площади в одинцовской Кубинке. Предварительно, в заведении взорвался газовый баллон. Как рассказали очевидцы, в результате ЧП есть пострадавшие.

До этого в Москве взорвался газовый баллон на крыше рейсового автобуса. Детонация была настолько сильной, что баллон отбросило в соседний с Ижорским проездом двор. Водитель получил тяжелые травмы, его госпитализировали. Отмечается, что взрыв случился, когда общественный транспорт подъехал к остановке.

Также 2 июня произошел взрыв газа в жилом доме в Стерлитамаке. Один человек погиб. ЧП произошло на улице Артема в доме № 150. Как рассказал местный житель, дом после взрыва может обрушиться. По его словам, в стенах появились трещины, всех жильцов эвакуировали.