«Есть риск обрушения»: жилец о последствиях взрыва газа в Стерлитамаке Источник NEWS.ru: жилой дом в Стерлитамаке может обрушиться после взрыва газа

Фото: t.me/mchs_official*

Жилой дом в Стерлитамаке может обрушиться после взрыва газа, рассказал NEWS.ru один из местных жителей. Собеседник издания уточнил, что в момент, когда все произошло, он находился на работе. О взрыве газа ему сообщила жена. По его словам, в стенах появились трещины, всех жильцов эвакуировали.

Я живу в этом доме, но сам в момент взрыва был на работе. Позвонила жена, сказала, что взорвался газ. Произошло это примерно в 12 часов. Потом всех эвакуировали. Из-за взрыва в стенах дома появились трещины. Говорят, есть риск обрушения. Сейчас еду туда, — поделился местный житель.

Он уточнил, что в одной из квартир газовщик проводил какие-то работы. Собеседник издания предположил, что взрыв мог произойти по вине работника. Мужчина подчеркнул, что в доме выбиты окна и двери, а вещи разбросаны по улице.

В одной квартире был газовщик, вел какие-то работы. Вот тебе и поработал. В доме выбиты окна, двери. Все вещи жильцов разбросало на улицу. Несколько человек пострадали, одна женщина погибла, — добавил собеседник издания.

Взрыв газа в жилом доме в Стерлитамаке произошел 2 июля. В результате происшествия один человек погиб, на месте работают экстренные службы. Администрация Стерлитамака сообщила, что ЧП произошло на улице Артема в доме № 150.