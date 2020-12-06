Кашлявший кровью пациент умер, не дождавшись перевода в реанимацию

https://static.news.ru/photo/9f6cc25e-37b8-11eb-80e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Свердловской области пациент с пневмонией и кашлем с кровью умер, не дождавшись перевода в реанимацию. Об этом рассказали его сестра и сосед по палате.

У мужчины два года назад был тромбофлебит, но медики не учли этого и не отправили его на обследование, хотя кашель с кровью и отеки могли быть поводом для его проведения.

Пациент также страдал от сильной одышки, которая вынуждала его просыпаться по ночам, однако медики не принимали во внимание его ухудшающееся состояние.

Приходит утром врач. Мы к нему с этой темой: кровью кашляет, ненормально. Врач: «При двусторонней пневмонии это нормально, не беспокойтесь», — цитирует портал E1.RU соседа пациента по палате.

По его словам, им кололи антибиотики, давали таблетки на протяжении более 10 дней. На компьютерную томографию кашляющего кровью пациента не посылали, а когда её все-таки сделали, то выяснилось, что поражение лёгких у него составляет 75%.

И вот в один прекрасный день ему говорят, что «завтра в реанимацию переведём». Он ложится спать и не просыпается. Завтра не настало, — сказал собеседник портала.

Обоим мужчина сделали тест на коронавирус, но результаты были отрицательные. Сосед умершего по палате после выписки сдал анализ ещё раз и тот показал наличие у него антител. Он предположил, что тестирование в больнице было недостоверным.

По данным руководства медучреждения, фактов, когда тяжёлый пациент, нуждающийся в интенсивной терапии, не был бы переведён в отделение реанимации, не зафиксировано.

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