Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 20 октября: инфографика

В ночь на 20 октября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили семь БПЛА.

«Три БПЛА – над территорией Республики Крым, два БПЛА – над территорией Брянской области, один БПЛА – над территорией Липецкой области, один БПЛА – над территорией Ульяновской области», — заявили в ведомстве.