Кадыров: запасов продовольствия в Чечне хватит на год

https://static.news.ru/photo/d83e0b8c-7761-11ea-82f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что регион обеспечен всем необходимым: продовольствия хватит на год, запаса медикаментов — в два раза больше, чем требуется. С 5 апреля в республике введён режим полной изоляции из-за пандемии коронавируса.

Продовольствия хватит на год республике. Медицина, министерство здравоохранения обеспечены всем необходимым, — цитирует ТАСС Кадырова.

Он сказал, что «эта болезнь» хуже экстремизма и терроризма, так как террориста проще найти. Кадыров подчеркнул, что пойдёт «на всё, чтобы защитить народ», и пообещал сделать так, чтобы «ни один человек не заехал в республику и не заразил этой болезнью жителей».

Как писал NEWS.ru, в Чечне принято решение запретить с 20:00 до 08:00 движение транспорта и пешеходов во всех населённых пунктах. Запрет выходить по ночам глава Чечни Рамзан Кадыров назвал необходимым для того, чтобы спокойно проводить дезинфекцию.

Въезд и выезд наземным и воздушным транспортом полностью остановлен в Чечне с 5 апреля. Допускаются только продовольственные и медицинские перевозки.