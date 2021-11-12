Кадыров призвал ингушей остановить «кучку провокаторов»

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к представителям ингушского народа с призывом остановить провокаторов, которые распространяют неподтверждённую информацию о действиях его республики на границе с Ингушетией. За несколько дней до этого в соцсетях появилось видео со стройки на границе Чечни и Ингушетии, а в соседствующей с Чечнёй республике заговорили о том, что работы «Чеченавтодора» изменили русло реки Фортанга.

Призвал братский народ остановить кучку провокаторов, которая пытается разыграть националистическую карту. Тем более что этот вопрос закрыт раз и навсегда и полностью соответствует букве закона, — написал Кадыров по этому поводу во «ВКонтакте».

Глава парламента Чечни Магомед Даудов также опроверг факт изменения русла реки и линии границы с Ингушетией. Об этом он заявил во время «прямого эфира» в Instagram.

Видео о строительных работах на границе двух республик было опубликовано 11 ноября пользователем Facebook Магомедом Пидиевым. По его информации, тяжёлая техника была замечена в граничащем с Чечнёй поселении Даттых Сунженского района Ингушетии. Позже стало известно, что техника принадлежит ГУ «Чеченавтодор», а в результате работ может измениться течение русла реки Фортанга.

Вопрос о границе возникал в повестке между Чечнёй и Ингушетией с начала 1990-х годов. После распада Чечено-Ингушской АССР между республиками был подписан договор, согласно которому Ингушетии отошёл Сунженский район, за исключением населённых пунктов Серноводск и Ассиновская.

Ранее парламент Чечни принял решение внести поправки в закон о СМИ России. Власти региона внесут в Госдуму предложение о запрете на упоминания национальности преступников. Автором проекта является председатель чеченского парламента Магомед Даудов.