Парламент Чечни принял решение внести поправки в закон о СМИ России. Власти региона внесут в Госдуму предложение о запрете на упоминания национальности преступников. Автором проекта является председатель чеченского парламента Магомед Даудов, сообщает издание «Грозный Информ».

Установление запрета на распространение сведений в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетях обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории Российской Федерации, — сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

В документе также отмечено, что рaспространение сведений о национальности преступника формирует негативное отношение к определённой этнической, конфессиональной группe или отдельным лицам как членам этой группы, подстрекает к ограничению их прав или к насильственным действиям против них. Подoбная информация, как правило, порождает напряжённость в общeстве, нетерпимость к сосуществованию людей разных национальностей и вeроисповеданий, поскольку создаёт благоприятную почву для конфликтов.

Изменения хотят внести в федеральный закон «О средствах массовой информации» и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Они будут касаться всех лиц, причастных к совершению преступлений. Законопроект также предусматривает административную ответственность за распространение этих данных.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал публикацию главреда RT Маргариты Симоньян о выходцах с Кавказа после резонансного инцидента с нападением на мужчину с маленьким ребёнком в Новой Москве.