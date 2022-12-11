Кадыров пригрозил отправить на СВО участников драки с сотрудниками ГИБДД

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем видеобращении пригрозил отправить участников драки с сотрудником ГИБДД в Урус-Мартане в зону проведения специальной военной операции. Видео опубликовано на странице помощника Кадырова в социальных сетях. По словам главы Чечни, в город после инцидента отправят сотрудников всех спецподразделений республики.

Хотелось бы сказать в продолжение того, что там было. Те люди, которые там находились и окружили сотрудника ГИБДД, говорю вам, с завтрашнего утра там будут сотрудники всех спецподразделений ЧР. Либо приходите и предъявите им свои претензии, вы же хотите воевать, либо мы вас всех соберем и отправим на территорию проведения специальной военной операции, — сказал Кадыров.

Он добавил, что с участниками инцидента проведут воспитательно-разъяснительную работу. По его словам, чтобы называться къонахом (согласно чеченским традициям — идеал мужчины), нужно в любой ситуации держать под контролем свои эмоции, а также руководствоваться трезвым мышлением, а не стадным инстинктом.

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