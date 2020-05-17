Кадыров потребовал уволить медиков за жалобы на нехватку средств защиты

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Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить сотрудников Гудермесской больницы, которые жаловались на нехватку индивидуальных средств защиты. При этом им уже пришлось публично извиниться за свои слова.

Провокаторов надо уволить. У нас хватает всего — оборудования, костюмов, масок, всего хватает, — сказал Кадыров на заседании правительства республики.

Глава региона также продемонстрировал аудиозапись, на которой сообщается о смерти женщины-врача больницы в Гудермесе, а также заявление её сына о том, что она на самом деле жива. Он возмутился распространением недостоверной информации, сообщает ЧГТРК «Грозный».

Врач должна снимать панику, успокоить. Если даже умирают, надо по-другому преподнести. Эй, люди, вам не стыдно? Оставьте, не распространяйте слухи! — призвал Кадыров.

Ранее стало известно, что сотрудники ЦРБ в Гудермесе собрались на стихийное собрание, где заявили о нарушении своих трудовых прав. Видео с жалобами было распространено в соцсетях. Следом вышел сюжет на ГТРК «Грозный», в котором эти медработники приносили извинения за свои слова.

Авторы материала утверждают, что в действительности проблем в этом плане в медучреждении не было. В подтверждение они приводят мини-интервью с медиками. Так, старшая медсестра Мадина Сельмурзаева заявила, что «все средства защиты в больнице были», а свои действия объяснила охватившей её паникой. А врач Аюб Налаев сказал, что единственной проблемой его и его коллег было то, что они «подняли проблемы, которых не было».

Накануне министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что в республике коронавирусной инфекцией заразились более 50 медиков, один из них скончался. Эта была молодая девушка. Сообщается, что при это она была беременна.

По данным на 17 мая в республике выявлено 943 заболевших COVID-19.

О нехватке средств защиты и других нарушениях трудовых прав заявляли медики из нескольких регионов России. Об этом сообщалось в СМИ, кроме того, врачи записывали ролики о своих проблемах и выкладывали их в соцсети. Многие жаловались на невыплату положенных за работу с COVID-пациентами надбавок. После волны возмущений Следственный комитет организовал проверки по этим фактам, писал NEWS.ru.