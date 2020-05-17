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Кадыров потребовал уволить медиков за жалобы на нехватку средств защиты

19:06, 17 мая 2020

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить сотрудников Гудермесской больницы, которые жаловались на нехватку индивидуальных средств защиты. При этом им уже пришлось публично извиниться за свои слова.

Провокаторов надо уволить. У нас хватает всего — оборудования, костюмов, масок, всего хватает, — сказал Кадыров на заседании правительства республики.

Глава региона также продемонстрировал аудиозапись, на которой сообщается о смерти женщины-врача больницы в Гудермесе, а также заявление её сына о том, что она на самом деле жива. Он возмутился распространением недостоверной информации, сообщает ЧГТРК «Грозный».

Врач должна снимать панику, успокоить. Если даже умирают, надо по-другому преподнести. Эй, люди, вам не стыдно? Оставьте, не распространяйте слухи! — призвал Кадыров.

Ранее стало известно, что сотрудники ЦРБ в Гудермесе собрались на стихийное собрание, где заявили о нарушении своих трудовых прав. Видео с жалобами было распространено в соцсетях. Следом вышел сюжет на ГТРК «Грозный», в котором эти медработники приносили извинения за свои слова.

Авторы материала утверждают, что в действительности проблем в этом плане в медучреждении не было. В подтверждение они приводят мини-интервью с медиками. Так, старшая медсестра Мадина Сельмурзаева заявила, что «все средства защиты в больнице были», а свои действия объяснила охватившей её паникой. А врач Аюб Налаев сказал, что единственной проблемой его и его коллег было то, что они «подняли проблемы, которых не было».

Накануне министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что в республике коронавирусной инфекцией заразились более 50 медиков, один из них скончался. Эта была молодая девушка. Сообщается, что при это она была беременна.

По данным на 17 мая в республике выявлено 943 заболевших COVID-19.

О нехватке средств защиты и других нарушениях трудовых прав заявляли медики из нескольких регионов России. Об этом сообщалось в СМИ, кроме того, врачи записывали ролики о своих проблемах и выкладывали их в соцсети. Многие жаловались на невыплату положенных за работу с COVID-пациентами надбавок. После волны возмущений Следственный комитет организовал проверки по этим фактам, писал NEWS.ru.

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