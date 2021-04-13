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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объявил об уходе в отпуск. Обязанности главы региона в его отсутствие будет исполнять председатель правительства республики Муслим Хучиев.

Убываю в ежегодный оплачиваемый отпуск с 12 апреля 2021 года. Исполнение обязанностей главы Чеченской Республики на период моего отпуска возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской республики, — приводит РИА Новости выдержку из распоряжения Кадырова.

При этом продолжительность отпуска не сообщается. Ранее чеченский лидер провёл в своём доме коллективную молитву по случаю начала священного для мусульман месяца Рамадан.

Как сообщал NEWS.ru, Городская дума Грозного избрала мэром 30-летнего родственника главы Чечни Рамзана Кадырова Хас-Магомеда Кадырова. Голосование было тайным. Решение вступило в силу с момента его подписания. Хас-Магомед Кадыров уже исполнял обязанности мэра чеченского города Аргун в 2019 году. Тогда пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил, что Хас-Магомед получил свой пост благодаря высокой репутации управленца.