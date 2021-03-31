Мэром Грозного избран 30-летний родственник Кадырова

https://static.news.ru/photo/fe137b6e-923e-11eb-880a-96000091f725_660.jpg Хас-Магомед Кадыров, Рамзан Кадыров Фото: grozmer.ru

Городская дума Грозного избрала мэром 30-летнего родственника главы Чечни Рамзана Кадырова Хас-Магомеда Кадырова. Голосование было тайным. Решение вступило в силу с момента его подписания, сообщается на сайте гордумы.

С начала марта Хас-Магомед Кадыров исполнял обязанности градоначальника. На эту должность его предложил сам глава Чечни. До этого Хас-Магомед Кадыров руководил полицией Грозного и был в звании младшего лейтенанта. Рамзану Кадырову он приходится четвероюродным братом.

Ранее младшая дочь чеченского главы Рамзана Кадырова Хадижат стала главой грозненского департамента дошкольного образования. Об этом 11 декабря на своей официальной странице в социальной сети рассказал председатель комитета правительства республики по дошкольному образованию Асланбек Джунаидов.

Как сообщал NEWS.ru, Хас-Магомед Кадыров уже исполнял обязанности мэра чеченского города Аргун в 2019 году. Тогда пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил, что Хас-Магомед, приходящийся четвероюродным братом Рамзану Кадырову, получил свой пост благодаря высокой репутации управленца.