https://static.news.ru/photo/945718da-bdc3-11e9-bd8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Первые слушания по делу об изнасиловании сотрудницы отдела МВД России по Уфимскому району столицы Башкортостана состоялись в Уфе. Во время дачи показаний 24-летней дознавателю стало плохо.

В связи с этим суд перенёс заседания на 15 августа, сообщил адвокат подсудимого Павла Яромчука Наиль Багаутдинов. Сама пострадавшая явилась в инстанцию с третьего раза.

Её защитница Ирина Валиева пояснила, что предыдущие заседания 29 июля и 6 августа переносились из-за плохого самочувствия и временной нетрудоспособности самого юриста.

Не секрет, я была временно нетрудоспособна. Весь период, который длится следствие, я ведь рядом с ней, мне ведь тоже достается, эта история ударила и по мне тоже, — заявила Валиева.

Она подчеркнула, что позиция защиты остаётся прежний, что и подтвердила потерпевшая в своих показаниях, передаёт РБК .

Ранее News.ru писал, что 31 октября 2018 года следственный отдел по Кировскому району города Уфы возбудил уголовное дело по факту изнасилования группой лиц дознавателя отдела МВД России по Уфимскому району. По подозрению в совершении тяжкого преступления были задержаны высокопоставленные сотрудники башкирской полиции.