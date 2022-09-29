Издание «Подмосковье сегодня» попало под украинские санкции Главред «Подмосковья сегодня» Попов рассказал о блокировке издания на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Подмосковье сегодня» попало под украинские санкции, передают в интернет-издании. По словам главреда Ильи Попова, сайт mosregtoday.ru больше нельзя открыть на территории Украины, а его домен включен в список запрещенных российских информационных ресурсов. Журналист объяснил причины блокировки тем, что «Подмосковье сегодня» вместе с подмосковным отделением Союза десантников собирал средства для бойцов, участвующих в СВО. Он отметил, что сайт уже давно сталкивается с давлением с Украины и из Европы, в том числе с DDoS-атаками.

Мы давно испытываем определенные неудобства в работе. Где-то с весны этого года периодически нас атакуют со стороны Украины и Европы. После того как мы вместе с Московским областным отделением Союза десантников объявили сбор средств на спецтехнику для наших бойцов, со стороны Украины последовал ответ в виде санкций против нашего портала, — заявил Попов.

По словам главреда, сегодня DDoS-атаки, которые идут в основном из Германии, начались даже на муниципальные сайты Московской области.

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров ранее сообщил о блокировке русскоязычных каналов, связанных с Белоруссией, на которые были подписаны суммарно 80 тысяч пользователей. На своей личной странице он написал, что был вынужден пойти на этот шаг в связи с требованиями компании Apple о недопущении призывов к насилию. Блокировки отразились исключительно на пользователях iPhone и iPad.