В Уфе задержали мужчину, избившего девушку с собакой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция задержала жителя Уфы, который возле подъезда многоэтажки избил девушку с собакой, пишет Telegram-канал SHOT. Уточняется, что правонарушителю 27 лет. По одной из версий, он также подозревается в изнасиловании несовершеннолетней.

В Уфе задержали 27-летнего неадеквата, избившего девушку с собакой у многоэтажки. Так он «отомстил» за то, что она отказалась впускать его в подъезд следом за собой. Сначала обозвал ее, а во время замеса повалил на землю и схватил за горло, — говорится в сообщении.

Отмечается, что после задержания агрессивный мужчина в разговоре с полицейскими признал за собой «немужское поведение». При этом он заявил, что оправдываться не хочет. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении в отношении злоумышленника уголовного дела.

По данным SHOT, избиение девушки может быть не единственным преступлением задержанного. Есть сведения, что его также подозревают в изнасиловании девушки-подростка.

Ранее на западе Москвы задержали мужчину, который стоял на улице и угрожал людям ножом. Правонарушителя обезоружили сотрудники Росгвардии. Силовики действовали оперативно, от рук задержанного никто не пострадал.