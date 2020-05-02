Из-за засухи сократились притоки воды в крымские водохранилища

https://static.news.ru/photo/154ad5d0-8c5e-11ea-ad5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Макс Ветров/РИА Новости

Из-за засушливой погоды притоки воды в водохранилища Крыма сильно сократились. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

По его данным, на сегодняшний день объём накопленной воды в водохранилищах составляет около 95 млн кубометров. В 2019 году этот показатель был выше на 110 млн кубометров.

Происходит интенсивная сработка водохранилищ естественного стока, общий суммарный запас воды в которых к началу мая составил 94,78 миллиона кубометров, что на 11,48 миллиона кубометров меньше, чем месяц назад, — говорится в сообщении.

Причиной недостатка воды является существенный недобор осадков, что привело к низкой водности во всех речных бассейнах, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что режимная подача воды на дачных участках вводится в Севастополе на фоне засухи. Об этом сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.