На дачах в Севастополе вводится режимная подача воды

Режимная подача воды на дачных участках вводится в Севастополе на фоне засухи. Об этом сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.
По его словам, объёма воды, накопленной в Чернореченском водохранилище, хватит для снабжения города до конца октября, так как специалисты крымского Гидрометцентра отметили в апреле недостаточные притоки воды в водохранилища.
С дачниками проведены переговоры: те, у кого есть скважины, их открывают, у кого нет — вода будет подаваться по часам, — сказал губернатор телеканалу СТВ.
Развожаев отметил, что меры экономии воды уже принимаются в отношении технической воды,
Ранее NEWS.ru писал о том, что на Ставрополье введён режим чрезвычайной ситуации в связи с повреждением и гибелью посевов в нескольких районах региона. Сообщение об этом появилось на портале правовой информации. Согласно ему, причиной гибели посевов стали почвенная засуха и заморозки.
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