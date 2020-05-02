На дачах в Севастополе вводится режимная подача воды

https://static.news.ru/photo/3459ae5c-8c53-11ea-9ca4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режимная подача воды на дачных участках вводится в Севастополе на фоне засухи. Об этом сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.

По его словам, объёма воды, накопленной в Чернореченском водохранилище, хватит для снабжения города до конца октября, так как специалисты крымского Гидрометцентра отметили в апреле недостаточные притоки воды в водохранилища.

С дачниками проведены переговоры: те, у кого есть скважины, их открывают, у кого нет — вода будет подаваться по часам, — сказал губернатор телеканалу СТВ.

Развожаев отметил, что меры экономии воды уже принимаются в отношении технической воды, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на Ставрополье введён режим чрезвычайной ситуации в связи с повреждением и гибелью посевов в нескольких районах региона. Сообщение об этом появилось на портале правовой информации. Согласно ему, причиной гибели посевов стали почвенная засуха и заморозки.