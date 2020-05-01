Власти Ставрополья ввели режим чрезвычайной ситуации

На Ставрополье введён режим чрезвычайной ситуации в связи с повреждением и гибелью посевов в нескольких районах региона.
Сообщение об этом появилось на портале правовой информации. Согласно ему, причиной гибели посевов стала почвенная засуха и заморозки. Постановление о введении режима ЧС подписал губернатор края Владимир Владимиров. Оно вступает в силу 1 мая.
В постановлении говорится, что больше всего пострадали посевы в Благодарненском, Нефтекумском и Петровском округах, а также в Арзгирском, Туркменском, Левокумском и Новоселицком районах,
Ранее NEWS.ru писал о том, что на Ставрополье принят закон о дополнительной помощи медикам, борющимся с коронавирусом в регионе. В частности, медики, заразившиеся СOVID-19, получат по 1 млн рублей. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.
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