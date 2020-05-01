Заразившимся COVID-19 врачам на Ставрополье выплатят по миллиону рублей

https://static.news.ru/photo/37b2429e-8b8b-11ea-893b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На Ставрополье принят закон о дополнительной помощи медикам, борющимся с коронавирусом в регионе. В частности, медики, заразившиеся СOVID-19, получат по 1 млн рублей. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Сотрудник, заразившийся COVID-19 при надлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей, получит один миллион рублей. В случае смерти медика от коронавирусной инфекции выплата членам семьи составит три миллиона рублей, — написал он на своей странице в Instagram.

На выплаты смогут рассчитывать сотрудники как государственных, так и частных лечебных учреждений. Аналогичные меры поддержки будут действовать и в отношении тех специалистов, которые работают с биологическими материалами, содержащими вирус.

Ранее NEWS.ru писал, что в России за минувшие сутки зафиксировано 7933 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число инфицированных достигло 114 431 в 85 регионах. За сутки в стране зафиксировано 96 летальных исходов. Всего с начала пандемии COVID-19 в России скончались 1169 человек.