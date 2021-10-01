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Преступник сбежал из оренбургской колонии

15:33, 01 октября 2021
Преступник сбежал из оренбургской колонии Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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УФСИН по Оренбургской области разыскивает преступника, который 30 сентября сбежал из колонии-поселения ИК-8 на Сулаке в Оренбурге. Ведомство также попросило граждан помочь с поисками осуждённого, сообщив приметы сбежавшего, пишет издание Orenday.

Сотрудники в ходе проверки не обнаружили на рабочем объекте 43-летнего Сергея Кислова из Бузулука. Осуждённому было разрешено передвигаться вне колонии без охраны и носить обычную одежду.

В региональном УФСИН также обнародовали приметы преступника: рост 173 сантиметра, худощавый, короткие тёмные волосы с залысиной на лбу. Мужчина на момент побега был одет в бежевую куртку, синие джинсы и чёрную бейсболку.

Сотрудники правоохранительных органов просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении заключённого, связаться с УФСИН по Оренбургской области.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Внуково от конвоира сбежал гражданин Армении, которого должны были депортировать на родину. На кадрах с камеры наблюдения видно, как во время преследования злоумышленник запрыгивает в автомобиль и машина сбивает охранника. В настоящее время он госпитализирован.

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