Преступник сбежал из оренбургской колонии

УФСИН по Оренбургской области разыскивает преступника, который 30 сентября сбежал из колонии-поселения ИК-8 на Сулаке в Оренбурге. Ведомство также попросило граждан помочь с поисками осуждённого, сообщив приметы сбежавшего, пишет издание Orenday.

Сотрудники в ходе проверки не обнаружили на рабочем объекте 43-летнего Сергея Кислова из Бузулука. Осуждённому было разрешено передвигаться вне колонии без охраны и носить обычную одежду.

В региональном УФСИН также обнародовали приметы преступника: рост 173 сантиметра, худощавый, короткие тёмные волосы с залысиной на лбу. Мужчина на момент побега был одет в бежевую куртку, синие джинсы и чёрную бейсболку.

Сотрудники правоохранительных органов просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении заключённого, связаться с УФСИН по Оренбургской области.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Внуково от конвоира сбежал гражданин Армении, которого должны были депортировать на родину. На кадрах с камеры наблюдения видно, как во время преследования злоумышленник запрыгивает в автомобиль и машина сбивает охранника. В настоящее время он госпитализирован.